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Командование США прокомментировало ракетный пуск КНДР

Американское командование: пуск ракеты КНДР не угрожал США и союзникам

Запуск войсками Северной Кореи баллистической ракеты не угрожал личному составу или территории США и их союзников. Об этом сообщило американское Тихоокеанское командование в соцсети X.

В заявлении командования отмечается, что оно знало о пуске ракеты. Вооруженные силы США поддерживают тесные контакты с союзниками и партнерами. «Соединенные Штаты по-прежнему привержены обеспечению обороны собственной территории и защите своих союзников в регионе»,— сообщило командование.

О пуске баллистической ракеты сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. Пуск был зафиксирован около 6:30 по местному времени (00:30 мск). Снаряд был запущен из города Вонсан в сторону Японского моря. По данным агентства «Рёнхап», ракета пролетела более 700 км. Японские СМИ сообщали, что она упала за территорией экономической зоны Японии.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Нынешний пуск происходит на фоне серии запусков КНДР в 2026 году. 27 января северокорейские военные запускали баллистические ракеты в сторону Японского моря; к 14 марта это был уже третий запуск с территории страны, а в сентябре КНДР провела еще два таких пуска.

Политический фон этой программы был сформулирован в сентябре 2022 года: Ким Чен Ын объявил право КНДР обладать ядерным оружием и отказался от переговоров по денуклеаризации, после чего соответствующее решение закрепили законом. В том же 2022 году Северная Корея провела более 30 испытаний баллистических ракет.

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