Командование США прокомментировало ракетный пуск КНДР

Запуск войсками Северной Кореи баллистической ракеты не угрожал личному составу или территории США и их союзников. Об этом сообщило американское Тихоокеанское командование в соцсети X.

В заявлении командования отмечается, что оно знало о пуске ракеты. Вооруженные силы США поддерживают тесные контакты с союзниками и партнерами. «Соединенные Штаты по-прежнему привержены обеспечению обороны собственной территории и защите своих союзников в регионе»,— сообщило командование.

О пуске баллистической ракеты сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. Пуск был зафиксирован около 6:30 по местному времени (00:30 мск). Снаряд был запущен из города Вонсан в сторону Японского моря. По данным агентства «Рёнхап», ракета пролетела более 700 км. Японские СМИ сообщали, что она упала за территорией экономической зоны Японии.