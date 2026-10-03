Командование США прокомментировало ракетный пуск КНДР
Американское командование: пуск ракеты КНДР не угрожал США и союзникам
Запуск войсками Северной Кореи баллистической ракеты не угрожал личному составу или территории США и их союзников. Об этом сообщило американское Тихоокеанское командование в соцсети X.
В заявлении командования отмечается, что оно знало о пуске ракеты. Вооруженные силы США поддерживают тесные контакты с союзниками и партнерами. «Соединенные Штаты по-прежнему привержены обеспечению обороны собственной территории и защите своих союзников в регионе»,— сообщило командование.
О пуске баллистической ракеты сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. Пуск был зафиксирован около 6:30 по местному времени (00:30 мск). Снаряд был запущен из города Вонсан в сторону Японского моря. По данным агентства «Рёнхап», ракета пролетела более 700 км. Японские СМИ сообщали, что она упала за территорией экономической зоны Японии.
Нынешний пуск происходит на фоне серии запусков КНДР в 2026 году. 27 января северокорейские военные запускали баллистические ракеты в сторону Японского моря; к 14 марта это был уже третий запуск с территории страны, а в сентябре КНДР провела еще два таких пуска.
Политический фон этой программы был сформулирован в сентябре 2022 года: Ким Чен Ын объявил право КНДР обладать ядерным оружием и отказался от переговоров по денуклеаризации, после чего соответствующее решение закрепили законом. В том же 2022 году Северная Корея провела более 30 испытаний баллистических ракет.