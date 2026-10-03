В Салехарде температура воздуха побила четыре рекорда за сентябрь

Сотрудники Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зафиксировали превышение абсолютного максимума температуры воздуха за сутки в Салехарде четыре раза за сентябрь, сообщили в пресс-службе окружного правительства. В частности, 20 сентября в городе было +15,9° (прошлый рекорд в +14,6° держался с 1951 года), 27 сентября — +19,8° (прошлый рекорд — +18,3° в 2020 году), 28 сентября — +17,6° (прошлый рекорд — +14,1° в 2007-м), 29 сентября — +15,2° (прошлый рекорд — +13,8° в 2005-м).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

«В целом по всему округу весь месяц средняя температура фиксировалась на несколько градусов выше нормы. Самые теплые дни пришлись на 10-12 сентября. Температура в отдельных районах поднялась до +22°…+27°. Рекорд был зафиксирован в Тольке — +27,2°»,— добавили власти.

Аномально жаркая и сухая погода стала основной причиной возгораний на Ямале в 2026 году — на территории региона зафиксировали около 1 тыс. природных пожаров, что стало рекордом за последние 14 лет. Первые возгорания были замечены 18 мая, а 30 сентября ликвидированы последние. Всего за это время пройденная огнем площадь составила почти 812 тыс. кв. м. К тушению привлекли более 1 тыс. человек, включая 900 парашютистов и десантников из федеральной Авиалесоохраны и 10 регионов. Улучшению лесопожарной обстановки в конце августа поспособствовали дожди по всему Ямалу.

Василий Алексеев