Водитель Mitsubishi погиб после вылета в ливневку под Североуральском

Автомобиль Mitsubishi Pajero на высокой скорости наехал на бордюр и вылетел в ливневую канализацию около дома на ул. Калинина, 19 в поселке Черемухово под Североуральском, сообщили в пресс-службе ГУ ГИБДД по Свердловской области. По данным ведомства, в результате аварии 35-летний водитель машины погиб на месте, двух пассажиров с травмами различной степени тяжести госпитализировали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ ГИБДД по Свердловской области Фото: Пресс-служба ГУ ГИБДД по Свердловской области

Автоинспекторы установили, что погибший был лишен водительских прав в 2025 году за употребление алкоголя до проведения освидетельствования после ДТП, к которому он был причастен (ч. 3 ст. 12.27 КоАП РФ). «В каком состоянии находился водитель в момент ДТП, будет установлено по результатам назначенной химико-токсикологической экспертизы»,— пояснили в ГИБДД.

В Госавтоинспекции подчеркнули, что по факту аварии проводится расследование. «Устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП»,— добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Денис Паслер предупредил уральцев, что в ближайшие дни на территории региона пройдут обильные дожди, снегопады, усилится ветер и понизится температура, что приведет к образованию гололеда на дорогах. «Прошу всех, особенно водителей, соблюдать осторожность и ориентироваться на эти данные при планировании выходных и выезде за пределы населенных пунктов»,— призвал он.

Василий Алексеев