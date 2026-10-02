Снегопад ожидается в Свердловской области на выходных

В ночь на пятницу над южной частью Зауралья сформировался атмосферный циклон, что привело к замедлению движения фронта, проходящего через Свердловскую область. В его присутствии фронт обострился, вызвав интенсивные осадки практически по всему региону — на выходных ожидается снег, передает Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В тылу циклона началось вторжение арктических масс, продвигающихся по восточной периферии антициклона вплоть до южного Поволжья. К западу от Уральских гор на фронте окклюзии к дождю присоединится мокрый снег. В ночь на субботу в северной части Пермского края, а также на северо-западе и западе Свердловской области мокрый снег перейдет в обычный. К утру 3 октября вдоль северного участка границы между этими двумя регионами ожидается формирование снежного покрова.

Для Екатеринбурга наиболее вероятным периодом выпадения снега будет утро и первая половина дня понедельника, когда в тылу уходящего на восток циклона на территорию области будет поступать высотный холодный воздух. Согласно прогнозам, суммарное количество осадков в период с 2 по 5 октября в центральных районах области, включая Нижний Тагил, Алапаевск и Туринск, может составить от 70 до 90 мм.

Днем пятницы в Екатеринбурге будет +5°..+7°, пасмурно и дождь, ветер северо-западный, северный, 3-8 м/с. В субботу — ночью +5°, днем +7°, в воскресенье — ночью +3°, днем +5°. На следующей неделе дневные температуры будут составлять от +4° до +11°, а осадки продолжатся.

Ирина Пичурина