В Североуральске возбудили дело после обрушения в шахте СУБР и смерти рабочего

Североуральский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее смерть человека) после обнаружения тела рабочего под завалами горной породы в шахте «Черемуховская-Глубокая» (принадлежит Североуральскому бокситовому руднику; входит в «Русал») вблизи Североуральска. Как сообщил помощник руководителя СУ СКР по региону Александр Шульга, наказание за преступление предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Денис Вышинский / Коммерсантъ Фото: Денис Вышинский / Коммерсантъ

По данным ведомства, обрушение в шахте произошло в 6:40 по местному времени на горизонте 1 040 метров. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых пояснил, что под завалами оказался житель Североуральска Олег Кравчук 1984 года рождения. «У него осталась вдова и ребенок. Руководством предприятия, где произошла трагедия, в эту трудную минуту его семье будет оказана необходимая помощь»,— сказал полковник.

В СКР добавили, что тело рабочего уже доставили на экспертизу для установления точной причины смерти, в самой шахте провели осмотр и допросили свидетелей. «Истребуется интересующая следствие документация о проводившихся на шахте работах, о прохождении рабочими инструктажа по технике безопасности. По итогам расследования ситуации будет дана надлежащая правовая оценка»,— подчеркнули в ведомстве.

Об организации проверки соблюдения требований безопасности при проведении горных работ и законодательства об охране труда также сообщила прокуратура Североуральска. «По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования»,— заверили в надзорном ведомстве.

В прокуратуре подчеркнули, что в настоящий момент шахта работает в штатном режиме. «Работы временно приостановлены только на участке обрушения породы»,— добавили в сообщении.

Василий Алексеев