Один человек погиб при обрушении горной породы на шахте в Свердловской области

На шахте «Черемуховская-Глубокая» вблизи Североуральска произошло обрушение горной породы. Один мужчина погиб, его тело вытащили из-под завалов. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По данным следствия, обрушение произошло около 6:40 по местному времени на горизонте 1040 м. Сейчас шахта работает в штатном режиме, работы временно приостановлены только на участке обрушения породы. Прокуратура Североуральска проверяет соблюдение требований безопасности и закона об охране труда.