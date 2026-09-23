Politico узнало о плане Трампа запретить экспорт дизеля на 90 дней

Администрация президента США Дональда Трампа планирует запретить экспорт дизельного топлива на 90 дней. Об этом сообщило Politico со ссылкой на пять источников, знакомых с обсуждением. По их информации, американский президент может принять меру к концу недели. При этом представитель Белого дома в беседе с изданием назвал информацию фейком.

Юридический процесс по инициативе еще не завершен, отмечает Politico. При этом мера вызвала разногласия внутри администрации и в нефтяной промышленности. Противники запрета утверждают, что любые краткосрочные выгоды приведут к повышению цен на топливо в будущем. Против инициативы выступили некоторые законодатели от Республиканской партии, руководители нефтеперерабатывающей промышленности и некоторые чиновники администрации, сообщили источники Politico.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что мировые цены на топливо начали расти из-за конфликта на Ближнем Востоке и ударов ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам. 21 сентября средняя цена на дизельное топливо в США достигла исторического максимума в $6,5 за галлон (около 3,8 л).