Умерла Марина Влади

Франко-российская актриса, певица и писатель Марина Влади (Екатерина-Марина Полякова-Байдарова) умерла в возрасте 88 лет. Об этом со ссылкой на заявление ее семьи сообщают ведущие национальные СМИ, включая Le Figaro. Об обстоятельствах смерти госпожи Влади не сообщается. Известно, что в последние годы она жила в Париже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марина Влади

Фото: Алексей Куденко / Коммерсантъ Марина Влади

Фото: Алексей Куденко / Коммерсантъ

Марина Влади, дочь эмигрантов из России, родилась в Клиши 10 мая 1938 года. Свою первую роль она получила в 10 лет в фильме Жана Гере «Летняя гроза».

В 17 лет она вышла замуж за режиссера Робера Оссейна и снялась в нескольких его фильмах. В 1963 году получила приз за лучшую женскую роль Каннского кинофестиваля за фильм «Пчелиная матка» режиссера Марко Феррери. Работала с такими режиссерами, как Жан-Люк Годар, Орсон Уэллс и Андре Мишель. Госпожа Влади является командором Ордена искусств и литературы Франции.

В 1970 году Марина Влади вышла замуж за Владимира Высоцкого. Она помогала организовывать его гастроли во Франции и США и записывать пластинки за рубежом. Госпожа Влади оставалась с Владимиром Высоцким вплоть до смерти артиста в 1980 году. Позднее она выпустила книгу воспоминаний «Владимир, или Прерванный полет».

Андрей Келекеев