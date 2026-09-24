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Умерла Марина Влади

Франко-российская актриса, певица и писатель Марина Влади (Екатерина-Марина Полякова-Байдарова) умерла в возрасте 88 лет. Об этом со ссылкой на заявление ее семьи сообщают ведущие национальные СМИ, включая Le Figaro. Об обстоятельствах смерти госпожи Влади не сообщается. Известно, что в последние годы она жила в Париже.

Марина Влади

Марина Влади

Фото: Алексей Куденко / Коммерсантъ

Марина Влади

Фото: Алексей Куденко / Коммерсантъ

Марина Влади, дочь эмигрантов из России, родилась в Клиши 10 мая 1938 года. Свою первую роль она получила в 10 лет в фильме Жана Гере «Летняя гроза».

В 17 лет она вышла замуж за режиссера Робера Оссейна и снялась в нескольких его фильмах. В 1963 году получила приз за лучшую женскую роль Каннского кинофестиваля за фильм «Пчелиная матка» режиссера Марко Феррери. Работала с такими режиссерами, как Жан-Люк Годар, Орсон Уэллс и Андре Мишель. Госпожа Влади является командором Ордена искусств и литературы Франции.

В 1970 году Марина Влади вышла замуж за Владимира Высоцкого. Она помогала организовывать его гастроли во Франции и США и записывать пластинки за рубежом. Госпожа Влади оставалась с Владимиром Высоцким вплоть до смерти артиста в 1980 году. Позднее она выпустила книгу воспоминаний «Владимир, или Прерванный полет».

Андрей Келекеев

Фотогалерея

«Я русская, только с французским паспортом»

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«Я русская, только с французским паспортом» &lt;br> Марина Влади родилась 10 мая 1938 года в предместье Парижа Клиши-ла-Гаренн. Ее отец — оперный певец Владимир Поляков. Он окончил Московскую консерваторию, но эмигрировал во Францию после начала Первой мировой войны. Генерал-майор Российской императорской армии Евгений Энвальд — дед актрисы по материнской линии

«Я русская, только с французским паспортом»
Марина Влади родилась 10 мая 1938 года в предместье Парижа Клиши-ла-Гаренн. Ее отец — оперный певец Владимир Поляков. Он окончил Московскую консерваторию, но эмигрировал во Францию после начала Первой мировой войны. Генерал-майор Российской императорской армии Евгений Энвальд — дед актрисы по материнской линии

Фото: Александр Коньков / ТАСС

В кино Марина Влади дебютировала в 11 лет в мелодраме «Летняя гроза», где роль главной героини исполнила ее старшая сестра Одиль Версуа

В кино Марина Влади дебютировала в 11 лет в мелодраме «Летняя гроза», где роль главной героини исполнила ее старшая сестра Одиль Версуа

Фото: Archives du 7eme Art / Photo12 / AFP

«Вся прелесть жизни заключается для меня в том, чтобы внешне быть крепкой и твердой, а внутри — очень нежной и сладкой. Без этих эмоций я не была бы актрисой»

«Вся прелесть жизни заключается для меня в том, чтобы внешне быть крепкой и твердой, а внутри — очень нежной и сладкой. Без этих эмоций я не была бы актрисой»

Фото: QUINIO / Gamma-Rapho / Getty Images

Первым мужем Марины Влади стал французский режиссер и актер Робер Оссейн (на фото). В общей сложности актриса выходила замуж четыре раза и родила трех сыновей

Первым мужем Марины Влади стал французский режиссер и актер Робер Оссейн (на фото). В общей сложности актриса выходила замуж четыре раза и родила трех сыновей

Фото: REPORTERS ASSOCIES / Gamma-Rapho / Getty Images

В фильмографии Марины Влади около 130 ролей. На Каннском кинофестивале 1963 года ее признали лучшей актрисой за роль в фильме «Современная история, или Королева пчел». В Советском Союзе Марина Влади стала популярной после премьеры фильма Андре Мишеля «Колдунья» &lt;br> На фото слева направо: летчик и второй муж Марины Влади Жан-Клод Бруйе, летчик-космонавт Алексей Леонов, Марина Влади и летчик-космонавт Павел Беляев во время IV Московского международного кинофестиваля, 1965 год

В фильмографии Марины Влади около 130 ролей. На Каннском кинофестивале 1963 года ее признали лучшей актрисой за роль в фильме «Современная история, или Королева пчел». В Советском Союзе Марина Влади стала популярной после премьеры фильма Андре Мишеля «Колдунья»
На фото слева направо: летчик и второй муж Марины Влади Жан-Клод Бруйе, летчик-космонавт Алексей Леонов, Марина Влади и летчик-космонавт Павел Беляев во время IV Московского международного кинофестиваля, 1965 год

Фото: Михаил Озерский / РИА Новости

Из-за происхождения Марины Влади режиссеры охотно предлагали ей роли в кинокартинах по произведениям российских писателей: Антона Чехова, Льва Толстого, Федора Достоевского и Александра Куприна &lt;br> На фото: съемки фильма Сергея Юткевича «Сюжет для небольшого рассказа», 1968 год

Из-за происхождения Марины Влади режиссеры охотно предлагали ей роли в кинокартинах по произведениям российских писателей: Антона Чехова, Льва Толстого, Федора Достоевского и Александра Куприна
На фото: съемки фильма Сергея Юткевича «Сюжет для небольшого рассказа», 1968 год

Фото: Валентин Мастюков / ТАСС

«Меня всегда занимал вопрос: что происходит в головах людей при виде актера или актрисы, которыми они восхищались в кино?» &lt;br> На фото слева направо: Марина Влади, актер Марчелло Мастрояни и актрисы из Сенегала на Московском кинофестивале, 1969 год

«Меня всегда занимал вопрос: что происходит в головах людей при виде актера или актрисы, которыми они восхищались в кино?»
На фото слева направо: Марина Влади, актер Марчелло Мастрояни и актрисы из Сенегала на Московском кинофестивале, 1969 год

Фото: Евгений Умнов / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Во Франции Марина Влади также известна как певица. Вместе с сестрами она записала несколько дисков под псевдонимом «сестры Поляковы» и получила премию Шарля Кро от ассоциации профессиональных критиков. В 1973 году песня Марины Влади «Похититель лошадей» стала одним из главных хитов на французском радио &lt;br> На фото слева направо: актриса Джейн Биркин, поэт и композитор Серж Гинзбург и Марина Влади в парижском ночном клубе «У Распутина», 1978 год

Во Франции Марина Влади также известна как певица. Вместе с сестрами она записала несколько дисков под псевдонимом «сестры Поляковы» и получила премию Шарля Кро от ассоциации профессиональных критиков. В 1973 году песня Марины Влади «Похититель лошадей» стала одним из главных хитов на французском радио
На фото слева направо: актриса Джейн Биркин, поэт и композитор Серж Гинзбург и Марина Влади в парижском ночном клубе «У Распутина», 1978 год

Фото: Patrice PICOT / Gamma-Rapho / Getty Images

Третьим мужем Марины Влади стал советский актер и поэт Владимир Высоцкий: «Мы познакомились в ресторане ВТО... Володя сразу подошел ко мне и сказал: &quot;Наконец-то я вас встретил. Вы будете моей женой!&quot;... Говорил, что давно в меня влюблен, несколько раз смотрел мой фильм &quot;Колдунья&quot;. После его слов я рассмеялась. Такое признание мне делали не сотни, а тысячи мужчин»

Третьим мужем Марины Влади стал советский актер и поэт Владимир Высоцкий: «Мы познакомились в ресторане ВТО... Володя сразу подошел ко мне и сказал: "Наконец-то я вас встретил. Вы будете моей женой!"... Говорил, что давно в меня влюблен, несколько раз смотрел мой фильм "Колдунья". После его слов я рассмеялась. Такое признание мне делали не сотни, а тысячи мужчин»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«Владимир был самой большой страстью моей жизни. Конечно, я любила и других мужчин. Но любовь, страсть — это он» &lt;br> Марина Влади и Владимир Высоцкий провели вместе 12 лет вплоть до его смерти

«Владимир был самой большой страстью моей жизни. Конечно, я любила и других мужчин. Но любовь, страсть — это он»
Марина Влади и Владимир Высоцкий провели вместе 12 лет вплоть до его смерти

Фото: James Andanson / Sygma / Getty Images

«Не сравнил бы я любую с тобой, / Хоть казни меня, расстреливай. / Посмотри, как я любуюсь тобой, — Как Мадонной Рафаэлевой» &lt;br> Владимир Высоцкий посвятил Марине Влади несколько стихотворений и песен. Но известные строчки «Она была в Париже» написаны им задолго до их встречи

«Не сравнил бы я любую с тобой, / Хоть казни меня, расстреливай. / Посмотри, как я любуюсь тобой, — Как Мадонной Рафаэлевой»
Владимир Высоцкий посвятил Марине Влади несколько стихотворений и песен. Но известные строчки «Она была в Париже» написаны им задолго до их встречи

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Тот брак испепелил меня. С тех пор я не могу слышать Володиных записей. Когда он поет, я еще держусь, но как только начинает разговаривать с публикой, ощущение, будто он здесь, рядом, становится невыносимым» &lt;br> На фото: прощание с Владимиром Высоцким, 1980 год

«Тот брак испепелил меня. С тех пор я не могу слышать Володиных записей. Когда он поет, я еще держусь, но как только начинает разговаривать с публикой, ощущение, будто он здесь, рядом, становится невыносимым»
На фото: прощание с Владимиром Высоцким, 1980 год

Фото: Л. Шерстенников / Фотоархив журнала «Огонек»

В 1970-е Марина Влади входила в правление ассоциации France-URSS и помогала налаживать неформальные связи между Францией и СССР. С конца 1980-х актриса стала реже сниматься в кино и больше заниматься общественной деятельностью. В 1987 году она выпустила книгу воспоминаний «Владимир, или Прерванный полет» &lt;br> На фото слева направо: Марина Влади, певец Карел Готт и кинорежиссер Милош Форман на форуме по ядерному разоружению в Москве, 1987 год

В 1970-е Марина Влади входила в правление ассоциации France-URSS и помогала налаживать неформальные связи между Францией и СССР. С конца 1980-х актриса стала реже сниматься в кино и больше заниматься общественной деятельностью. В 1987 году она выпустила книгу воспоминаний «Владимир, или Прерванный полет»
На фото слева направо: Марина Влади, певец Карел Готт и кинорежиссер Милош Форман на форуме по ядерному разоружению в Москве, 1987 год

Фото: Анатолий Морковкина и Александр Чумичев / Фотохроника ТАСС

Во Франции Марина Влади известна приверженностью идеям социализма и феминизма. В апреле 1971 года она подписала Манифест 343 — открытое письмо писательницы-феминистки Симоны де Бовуар и еще 342 француженок за легализацию абортов. Через год после смерти Высоцкого, в 1981-м, актриса вышла замуж за онколога Леона Шварценберга, который неоднократно принимал участие в акциях протеста вместе с Влади. В начале 1990-х врач открыто высказывался в поддержку эвтаназии &lt;br> На фото: Марина Влади на акции протеста против изнасилований и пыток женщин в ходе военного конфликта в Боснии и Герцеговине, 1993 год

Во Франции Марина Влади известна приверженностью идеям социализма и феминизма. В апреле 1971 года она подписала Манифест 343 — открытое письмо писательницы-феминистки Симоны де Бовуар и еще 342 француженок за легализацию абортов. Через год после смерти Высоцкого, в 1981-м, актриса вышла замуж за онколога Леона Шварценберга, который неоднократно принимал участие в акциях протеста вместе с Влади. В начале 1990-х врач открыто высказывался в поддержку эвтаназии
На фото: Марина Влади на акции протеста против изнасилований и пыток женщин в ходе военного конфликта в Боснии и Герцеговине, 1993 год

Фото: Pierre Verdy / AFP

В 2006 году в Париже на сцене Буф дю Норд прошла премьера спектакля «Владимир, или Прерванный полет...» режиссера Жан-Люк Тардье, основной темой стали ее отношения с Владимиром Высоцким. Спустя три года спектакль показали и в России. В течение 11 лет актриса не участвовала ни в одном кинопроекте. В 2011 году, после длительного перерыва, она снялась во французско-алжирской социальной драме «Несколько дней передышки»

В 2006 году в Париже на сцене Буф дю Норд прошла премьера спектакля «Владимир, или Прерванный полет...» режиссера Жан-Люк Тардье, основной темой стали ее отношения с Владимиром Высоцким. Спустя три года спектакль показали и в России. В течение 11 лет актриса не участвовала ни в одном кинопроекте. В 2011 году, после длительного перерыва, она снялась во французско-алжирской социальной драме «Несколько дней передышки»

Фото: Алексей Куденко / Коммерсантъ  /  купить фото

Марина Влади много лет занималась общественной деятельностью. В апреле 2015 года актриса подписала письмо против запрета на проведение массовых акций, который власти ввели после серии терактов в Париже. Во Франции оно известно как «Призыв 58». В тексте говорится, что свобода собраний, свобода слова и свобода мнений лучше всего защищают от терроризма На фото: Марина Влади на акции протеста против жилищной и городской политики президента Франции Эмманюэля Макрона, 2017 год

Марина Влади много лет занималась общественной деятельностью. В апреле 2015 года актриса подписала письмо против запрета на проведение массовых акций, который власти ввели после серии терактов в Париже. Во Франции оно известно как «Призыв 58». В тексте говорится, что свобода собраний, свобода слова и свобода мнений лучше всего защищают от терроризма На фото: Марина Влади на акции протеста против жилищной и городской политики президента Франции Эмманюэля Макрона, 2017 год

Фото: Michel Stoupak / NurPhoto

«Самое большое счастье — это жить. Я стольких похоронила: мужей, родителей, сестер, детей — что знаю это наверняка. Мне теперь нужно жить не только за себя, но и за своих покойников» &lt;br> На фото: актрисы Мари-Жозе Нат (слева) и Марина Влади перед церемонией закрытия 70-ого Каннского кинофестиваля, 2017 год

«Самое большое счастье — это жить. Я стольких похоронила: мужей, родителей, сестер, детей — что знаю это наверняка. Мне теперь нужно жить не только за себя, но и за своих покойников»
На фото: актрисы Мари-Жозе Нат (слева) и Марина Влади перед церемонией закрытия 70-ого Каннского кинофестиваля, 2017 год

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

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«Я русская, только с французским паспортом»
Марина Влади родилась 10 мая 1938 года в предместье Парижа Клиши-ла-Гаренн. Ее отец — оперный певец Владимир Поляков. Он окончил Московскую консерваторию, но эмигрировал во Францию после начала Первой мировой войны. Генерал-майор Российской императорской армии Евгений Энвальд — дед актрисы по материнской линии

Фото: Александр Коньков / ТАСС

В кино Марина Влади дебютировала в 11 лет в мелодраме «Летняя гроза», где роль главной героини исполнила ее старшая сестра Одиль Версуа

Фото: Archives du 7eme Art / Photo12 / AFP

«Вся прелесть жизни заключается для меня в том, чтобы внешне быть крепкой и твердой, а внутри — очень нежной и сладкой. Без этих эмоций я не была бы актрисой»

Фото: QUINIO / Gamma-Rapho / Getty Images

Первым мужем Марины Влади стал французский режиссер и актер Робер Оссейн (на фото). В общей сложности актриса выходила замуж четыре раза и родила трех сыновей

Фото: REPORTERS ASSOCIES / Gamma-Rapho / Getty Images

В фильмографии Марины Влади около 130 ролей. На Каннском кинофестивале 1963 года ее признали лучшей актрисой за роль в фильме «Современная история, или Королева пчел». В Советском Союзе Марина Влади стала популярной после премьеры фильма Андре Мишеля «Колдунья»
На фото слева направо: летчик и второй муж Марины Влади Жан-Клод Бруйе, летчик-космонавт Алексей Леонов, Марина Влади и летчик-космонавт Павел Беляев во время IV Московского международного кинофестиваля, 1965 год

Фото: Михаил Озерский / РИА Новости

Из-за происхождения Марины Влади режиссеры охотно предлагали ей роли в кинокартинах по произведениям российских писателей: Антона Чехова, Льва Толстого, Федора Достоевского и Александра Куприна
На фото: съемки фильма Сергея Юткевича «Сюжет для небольшого рассказа», 1968 год

Фото: Валентин Мастюков / ТАСС

«Меня всегда занимал вопрос: что происходит в головах людей при виде актера или актрисы, которыми они восхищались в кино?»
На фото слева направо: Марина Влади, актер Марчелло Мастрояни и актрисы из Сенегала на Московском кинофестивале, 1969 год

Фото: Евгений Умнов / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Во Франции Марина Влади также известна как певица. Вместе с сестрами она записала несколько дисков под псевдонимом «сестры Поляковы» и получила премию Шарля Кро от ассоциации профессиональных критиков. В 1973 году песня Марины Влади «Похититель лошадей» стала одним из главных хитов на французском радио
На фото слева направо: актриса Джейн Биркин, поэт и композитор Серж Гинзбург и Марина Влади в парижском ночном клубе «У Распутина», 1978 год

Фото: Patrice PICOT / Gamma-Rapho / Getty Images

Третьим мужем Марины Влади стал советский актер и поэт Владимир Высоцкий: «Мы познакомились в ресторане ВТО... Володя сразу подошел ко мне и сказал: "Наконец-то я вас встретил. Вы будете моей женой!"... Говорил, что давно в меня влюблен, несколько раз смотрел мой фильм "Колдунья". После его слов я рассмеялась. Такое признание мне делали не сотни, а тысячи мужчин»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«Владимир был самой большой страстью моей жизни. Конечно, я любила и других мужчин. Но любовь, страсть — это он»
Марина Влади и Владимир Высоцкий провели вместе 12 лет вплоть до его смерти

Фото: James Andanson / Sygma / Getty Images

«Не сравнил бы я любую с тобой, / Хоть казни меня, расстреливай. / Посмотри, как я любуюсь тобой, — Как Мадонной Рафаэлевой»
Владимир Высоцкий посвятил Марине Влади несколько стихотворений и песен. Но известные строчки «Она была в Париже» написаны им задолго до их встречи

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Тот брак испепелил меня. С тех пор я не могу слышать Володиных записей. Когда он поет, я еще держусь, но как только начинает разговаривать с публикой, ощущение, будто он здесь, рядом, становится невыносимым»
На фото: прощание с Владимиром Высоцким, 1980 год

Фото: Л. Шерстенников / Фотоархив журнала «Огонек»

В 1970-е Марина Влади входила в правление ассоциации France-URSS и помогала налаживать неформальные связи между Францией и СССР. С конца 1980-х актриса стала реже сниматься в кино и больше заниматься общественной деятельностью. В 1987 году она выпустила книгу воспоминаний «Владимир, или Прерванный полет»
На фото слева направо: Марина Влади, певец Карел Готт и кинорежиссер Милош Форман на форуме по ядерному разоружению в Москве, 1987 год

Фото: Анатолий Морковкина и Александр Чумичев / Фотохроника ТАСС

Во Франции Марина Влади известна приверженностью идеям социализма и феминизма. В апреле 1971 года она подписала Манифест 343 — открытое письмо писательницы-феминистки Симоны де Бовуар и еще 342 француженок за легализацию абортов. Через год после смерти Высоцкого, в 1981-м, актриса вышла замуж за онколога Леона Шварценберга, который неоднократно принимал участие в акциях протеста вместе с Влади. В начале 1990-х врач открыто высказывался в поддержку эвтаназии
На фото: Марина Влади на акции протеста против изнасилований и пыток женщин в ходе военного конфликта в Боснии и Герцеговине, 1993 год

Фото: Pierre Verdy / AFP

В 2006 году в Париже на сцене Буф дю Норд прошла премьера спектакля «Владимир, или Прерванный полет...» режиссера Жан-Люк Тардье, основной темой стали ее отношения с Владимиром Высоцким. Спустя три года спектакль показали и в России. В течение 11 лет актриса не участвовала ни в одном кинопроекте. В 2011 году, после длительного перерыва, она снялась во французско-алжирской социальной драме «Несколько дней передышки»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

Марина Влади много лет занималась общественной деятельностью. В апреле 2015 года актриса подписала письмо против запрета на проведение массовых акций, который власти ввели после серии терактов в Париже. Во Франции оно известно как «Призыв 58». В тексте говорится, что свобода собраний, свобода слова и свобода мнений лучше всего защищают от терроризма На фото: Марина Влади на акции протеста против жилищной и городской политики президента Франции Эмманюэля Макрона, 2017 год

Фото: Michel Stoupak / NurPhoto

«Самое большое счастье — это жить. Я стольких похоронила: мужей, родителей, сестер, детей — что знаю это наверняка. Мне теперь нужно жить не только за себя, но и за своих покойников»
На фото: актрисы Мари-Жозе Нат (слева) и Марина Влади перед церемонией закрытия 70-ого Каннского кинофестиваля, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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