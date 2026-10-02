Обладатель Кубка Стэнли и двукратный чемпион мира по хоккею Евгений Кузнецов приостановил карьеру после ухода из новосибирского клуба «Сибирь». Причиной стало тяжелое состояние здоровья его отца, написала мать спортсмена Лариса Кузнецова в комментарии под постом команды в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Кузнецов

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Евгений Кузнецов

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Главный тренер команды Ярослав Люзенков сказал журналистам, что не знает, на какое время господин Кузнецов решил прервать карьеру. «У него есть в семье определенные моменты, которые я не хочу, естественно, обсуждать. Просто хочется ему пожелать, чтобы все благополучно сложилось»,— сказал господин Люзенков (цитата по ТАСС).

34-летний форвард расторг контракт с «Сибирью» по соглашению сторон. Он перешел в клуб в августе и подписал контракт на год. Всего господин Кузнецов провел за команду восемь матчей, забросив две шайбы и сделав две голевые передачи.

Евгений Кузнецов — воспитанник челябинского «Трактора», вместе с которым стал серебряным призером КХЛ в сезоне-2012/13. Также он выступал за петербургский СКА, магнитогорский «Металлург» и уфимский «Салават Юлаев». В составе клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталс» нападающий завоевал Кубок Стэнли в 2018 году. Также форвард является двукратным чемпионом мира (2012, 2014).