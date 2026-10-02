«Сибирь» расторгла контракт с обладателем Кубка Стэнли Евгением Кузнецовым

Новосибирская «Сибирь» расторгла контракт с нападающим Евгением Кузнецовым без выплаты компенсации. Об этом сообщает «Матч ТВ».

В августе клуб подписал с 34-летним форвардом однолетний контракт. В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Евгений Кузнецов забросил две шайбы и отдал две результативные передачи в восьми матчах.

Агент игрока Шуми Бабаев заявил, что хоккеист сам попросил клуб о расторжении контракта. «Что дальше? Пока не знаю, Евгений должен решить семейные вопросы, а дальше будем смотреть»,— приводит его слова «Матч ТВ».

Евгений Кузнецов является воспитанником челябинского «Трактора», вместе с которым стал серебряным призером КХЛ в сезоне-2012/13. Также он выступал за петербургский СКА, магнитогорский «Металлург» и уфимский «Салават Юлаев». В составе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» нападающий завоевал Кубок Стэнли в 2018 году. Также форвард является двукратным чемпионом мира (2012, 2014).

Арнольд Кабанов