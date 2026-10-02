«Сибирь» расторгла контракт с обладателем Кубка Стэнли Евгением Кузнецовым
Новосибирская «Сибирь» расторгла контракт с нападающим Евгением Кузнецовым без выплаты компенсации. Об этом сообщает «Матч ТВ».
В августе клуб подписал с 34-летним форвардом однолетний контракт. В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Евгений Кузнецов забросил две шайбы и отдал две результативные передачи в восьми матчах.
Агент игрока Шуми Бабаев заявил, что хоккеист сам попросил клуб о расторжении контракта. «Что дальше? Пока не знаю, Евгений должен решить семейные вопросы, а дальше будем смотреть»,— приводит его слова «Матч ТВ».
Евгений Кузнецов является воспитанником челябинского «Трактора», вместе с которым стал серебряным призером КХЛ в сезоне-2012/13. Также он выступал за петербургский СКА, магнитогорский «Металлург» и уфимский «Салават Юлаев». В составе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» нападающий завоевал Кубок Стэнли в 2018 году. Также форвард является двукратным чемпионом мира (2012, 2014).
Регламент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) предусматривает досрочное расторжение контракта по инициативе хоккеиста через обращение в дисциплинарный комитет. Такая процедура применяется при невыплате зарплаты более двух месяцев, спортивной дискриминации или другом грубом нарушении договора клубом.
Поэтому сама просьба игрока об уходе не равна одностороннему расторжению по регламентным основаниям: в описанной процедуре требуется рассмотрение дисциплинарным комитетом и подтверждение нарушения со стороны клуба. Указанный в новости вариант без компенсации означает, что стороны выбрали иной способ прекратить действие договора, а не заявленный в регламенте спор о нарушениях клуба.