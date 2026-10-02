В Свердловской области за сезон в ДТП с мотоциклами погибли 30 человек

В Свердловской области за девять месяцев 2026 года в ДТП с участием мототранспорта погибли 30 человек. Показатель снизился на 9% по сравнению с 2025 годом. Об этом на пресс-конференции сообщила руководитель отделения пропаганды безопасности дорожного движения управления Госавтоинспекции ГУ МВД по Свердловской области капитан полиции Галина Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«За девять месяцев 2026 года на дорогах региона зарегистрировано 579 ДТП с участием мототранспорта против 508 за аналогичный период прошлого года. То есть фиксируется рост на 14%. Ранены 264 человека против 236. Рост на 12%. Среди раненых — 49 детей»,— сообщила Галина Кравченко.

Основная часть ДТП с участием мототранспорта приходится на Екатеринбург — 234 ДТП. Далее идут Нижний Тагил — 38 происшествий, Первоуральск — 24, Сысертский район — 22, Белоярский и Ирбитский районы — по 18, Березовский — 15 и Серов — 10.

В конце сентября более 1,5 тыс. мотоциклистов со всей Свердловской области и других регионов приняли участие в закрытии мотосезона в спортивном квартале Архангела Михаила в Екатеринбурге.

Полина Бабинцева