Мотосезон в Екатеринбурге закрыли 1,5 тыс. байкеров

Более 1,5 тыс. мотоциклистов со всей Свердловской области и других регионов приняли участие в закрытии мотосезона в спортивном квартале Архангела Михаила в Екатеринбурге. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Свердловской области Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Среди участников мероприятия были полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога, победитель ралли-марафона «Дакар» Сергей Карякин и актер шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев. Они осмотрели выставку техники и пообщались с мотоциклистами.

На выставке Госавтоинспекция представила патрульные автомобили и мотоциклы ДПС, а представители мотосообщества — технику от классики до современных моделей. Для зрителей подготовили мотошоу.

«Мотоцикл не прощает ошибок. Особенно когда за руль садится тот, у кого нет прав. Или тот, кто позволил себе выпить»,— сказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения управления Госавтоинспекции Свердловской области Галина Кравченко.

По ее словам, с начала года на дорогах области пострадали более 250 мотоциклистов, 25 человек погибли. Среди раненых в таких авариях — почти 50 детей.

Анна Капустина