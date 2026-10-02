Головин и Воробьев покинули расположение сборной России по футболу

Полузащитник «Монако» Александр Головин покинул расположение сборной России из-за травмы голеностопа. Он пропустит товарищеские матчи со сборными Намибии и Нигерии. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

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«Головин приехал в Екатеринбург, посмотрели, что еще (остается.— "Ъ") боль. Матч с Намибией не сыграет»,— сказал господин Карпин (цитата по ТАСС).

По словам Валерия Карпина, расположение сборной на два матча покинул и нападающий «Краснодара» Дмитрий Воробьев, он тоже получил травму. Команда ждет возвращения защитника ЦСКА Кирилла Данилова, который восстанавливается после воспаления сухожилия.

Ближайший матч сборная России проведет с Намибией 3 октября в Екатеринбурге. В Нижнем Новгороде 6 октября сыграет с Нигерией. В конце сентября Россия обыграла команду Ирана в товарищеском матче со счетом 2:0. Оба мяча забил Александр Головин.