Вэнс оценил вероятность участия в выборах президента США в 2028 году
Вице-президент США Джей Ди Вэнс допустил, что может отказаться от участия в президентской гонке 2028 года. По его словам, на решение могут повлиять итоги промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся в следующем месяце.
«Прямо сейчас я стараюсь не строить слишком много предположений. Я просто постараюсь сделать все, что в моих силах, и побудить людей выбрать тех кандидатов, которых я считаю достойными. Когда американский народ примет это решение, тогда у меня будет кое-какая новая информация для размышления»,— сказал господин Вэнс в интервью NBC News.
Промежуточные выборы в Конгресс состоятся 3 ноября. На них переизберут треть Сената (33 депутата из 100) и весь состав Палаты представителей (435 мест). Сейчас обе палаты находятся под контролем республиканцев. Впервые в истории США партийный съезд проводят перед промежуточными выборами в Конгресс, а не перед президентской кампанией.
По данным Reuters, республиканцы уже начали обсуждать курс партии и возможного преемника Дональда Трампа после окончания его президентского срока. Сам господин Трамп на закрытой встрече в августе называл Джей Ди Вэнса потенциальным преемником. Соратники президента также рассматривали кандидатуру госсекретаря Марко Рубио.
Для Джей Ди Вэнса промежуточные выборы становятся проверкой собственной политической силы: ему предстоит доказать, что его перспективы не зависят только от поддержки действующей администрации. Итоги голосования могут повлиять на его оценку шансов на выдвижение, но сами по себе не гарантируют ему статус преемника: Дональд Трамп считает разговор об этом преждевременным и оставляет список кандидатов открытым.
К сентябрю 2026 года позиции Вэнса в борьбе за номинацию выглядели менее устойчивыми, чем годом ранее. Его поддержка среди республиканцев оставалась высокой — 71–75%, однако, по оценке «Коммерсанта», в значительной степени держалась на публичных заявлениях Трампа. На платформе Polymarket Вэнс сохранял лидерство с 24%, но с декабря потерял шесть процентных пунктов, тогда как Марко Рубио набрал пять.