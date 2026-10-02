Вэнс оценил вероятность участия в выборах президента США в 2028 году

Вице-президент США Джей Ди Вэнс допустил, что может отказаться от участия в президентской гонке 2028 года. По его словам, на решение могут повлиять итоги промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся в следующем месяце.

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«Прямо сейчас я стараюсь не строить слишком много предположений. Я просто постараюсь сделать все, что в моих силах, и побудить людей выбрать тех кандидатов, которых я считаю достойными. Когда американский народ примет это решение, тогда у меня будет кое-какая новая информация для размышления»,— сказал господин Вэнс в интервью NBC News.

Промежуточные выборы в Конгресс состоятся 3 ноября. На них переизберут треть Сената (33 депутата из 100) и весь состав Палаты представителей (435 мест). Сейчас обе палаты находятся под контролем республиканцев. Впервые в истории США партийный съезд проводят перед промежуточными выборами в Конгресс, а не перед президентской кампанией.

По данным Reuters, республиканцы уже начали обсуждать курс партии и возможного преемника Дональда Трампа после окончания его президентского срока. Сам господин Трамп на закрытой встрече в августе называл Джей Ди Вэнса потенциальным преемником. Соратники президента также рассматривали кандидатуру госсекретаря Марко Рубио.