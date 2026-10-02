Бывший мэр Старого Оскола снова предстанет перед судом за взятку

Управление Следственного комитета России по Белгородской области завершило расследование уголовного дела о взятке экс-главы администрации Старооскольского городского округа Александра Сергиенко, получившего в 2024 году 11 лет и 9 месяцев колонии строгого режима(ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). По данным «Ъ», оно передано в суд для рассмотрения по существу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший мэр Старого Оскола Александр Сергиенко

Фото: oskolregion.ru Бывший мэр Старого Оскола Александр Сергиенко

Фото: oskolregion.ru

Речь идет о деле о получении взятки в виде квартиры от предпринимателя Карла Лоора. По версии регионального Следственного комитета, в 2018 году бизнесмен приобрел для Сергиенко квартиру стоимостью 18 млн руб. Подарок, как считает обвинение, предназначался за общее покровительство.

Уголовное дело было возбуждено в то время, когда Сергиенко отбывал наказание по своему первому уголовному делу. В 2024 году Свердловский райсуд Белгорода установил, что в 2017–2021 годах чиновник, работая на посту мэра Старого Оскола, получил от предпринимателей Владимира Глазкрицкого и Дениса Гринякина взятки в виде услуг имущественного характера, а также право на долю объекта незавершенного строительства площадью более 4 тыс. кв. м. Общая стоимость услуг и имущества оценивалась более чем в 31 млн руб. Мэр получал их для создания «благоприятных условий для деятельности юридических лиц, а также за общее покровительство».

Сергиенко не признал вину. В конце прошлого года его освободили из колонии из-за тяжелой болезни почек.