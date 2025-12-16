Экс-главу Старого Оскола освободили из колонии из-за болезни

Валуйский райсуд Белгородской области удовлетворил ходатайство об освобождении из колонии бывшего мэра второго по величине города региона Старого Оскола Александра Сергиенко, следует из картотеки дел. Приговоренный в 2024 году почти к 12 годам колонии экс-чиновник будет освобожден из исправительного учреждения по болезни.

В конце лета прошлого года Свердловский райсуд Белгорода установил, что в 2017–2021 годах Александр Сергиенко, работая на посту мэра Старого Оскола, получил от предпринимателей Владимира Глазкрицкого и Дениса Гринякина взятки в виде услуг имущественного характера, а также право на долю объекта незавершенного строительства площадью более 4 тыс. кв. м. Общая стоимость услуг и имущества оценивалась более чем в 31 млн руб. Мэр получал их для создания «благоприятных условий для деятельности юридических лиц, а также за общее покровительство».

Сергиенко не признал вину. Наказание он отбывает в исправительной колонии строгого режима №7. С момента задержания в начале 2023 года Сергиенко и его защитники неоднократно заявляли об ухудшении его здоровья из-за содержания под стражей. Бывший чиновник говорил, что страдает серьезной болезнью почек.

Адвокат господина Сергиенко Оксана Фабрая заявила «Фонарю», что ухудшение состояния здоровья экс-мэра Старого Оскола стало «тем самым негативным сценарием развития событий, о котором защита предупреждала с самого начала». По ее словам, во время отбывания наказания в колонии у господина Сергиенко произошло отторжение почки, что представляет прямую угрозу его жизни. «При его диагнозе нахождение в колонии объективно невозможно без ухудшения состояния здоровья. Операция проведена не была, необходимые условия и питание, которые требуются в таком состоянии, учреждение обеспечить не может. Мы ранее заявляли соответствующие ходатайства, но они были отклонены,— сказала адвокат изданию.

