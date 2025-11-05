Белгородский облсуд оставил бизнесмена Карла Лоора под стражей

Белгородский областной суд оставил в силе решение Свердловского райсуда, который по ходатайству следствия заключил на два месяца под стражу предпринимателя Карла Лоора, обвиняемого в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Согласно картотеке дел, апелляционная жалоба защиты оставлена без удовлетворения.

О задержании господина Лоора стало известно две недели назад. По версии регионального Следственного комитета, в 2018 году предприниматель приобрел для должностного лица администрации Старого Оскола квартиру стоимостью 18 млн руб. Подарок, как считает обвинение, предназначался за общее покровительство. Имя взяткополучателя в следственных органах не раскрывали. В период описанных в уголовном деле событий Старым Осколом руководил Александр Сергиенко, который сейчас отбывает почти 12-летний приговор за взятки.

Карлу Лоору 70 лет. Он является председателем совета директоров и совладельцем АО «Кмапроектжилстрой», которое занимается строительством жилья и различных коммерческих и социальных объектов в Старом Осколе. Сам господин Лоор в разное время получил статусы заслуженного строителя Российской Федерации и почетного гражданина Старооскольского городского округа.

Сергей Толмачев