Новым сенатором от Белгородской области стал замгубернатора Александр Лоренц

Утвердившийся в должности главы Белгородской области Александр Шуваев делегировал в Совет федерации своего заместителя и руководителя администрации губернатора Александра Лоренца. Это следует из постановления, подписанного господином Шуваевым.

Александр Лоренц родился в 1969 году в Кокчетавской области Казахской ССР. А в 1996-м начал работу в органах прокуратуры: работал на разных должностях в Омской и Ярославской областях и Ставропольском крае. Осенью 2024 года господин Лоренц стал заместителем губернатора Белгородской области. После назначения он несколько месяцев прослужил в отряде «Барс-Белгород».

Ранее сенатором от исполнительной власти Белгородской области была бывший главврач областной клинической больницы Святителя Иоасафа Жанна Чефранова. В октябре 2023 года в Совет федерации ее делегировал на тот момент губернатор Вячеслав Гладков, который покинул пост в мае.

Сергей Толмачев, Воронеж