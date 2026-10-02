Португальская федерация футбола хочет примирить Роналду с тренером сборной

Представители Федерации футбола Португалии (FPF) на следующей неделе встретятся с нападающим Криштиану Роналду. Об этом сообщает газета Marca.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Armando Franca / AP Фото: Armando Franca / AP

В FPF хотят поспособствовать восстановлению отношений между футболистом и главным тренером сборной Жоржи Жезушем. Руководство федерации надеется, что 41-летний Роналду продолжит выступление за национальную команду.

30 сентября форвард покинул расположение сборной перед матчем Лиги наций с датчанами. Накануне он не вышел на поле в игре с норвежцами, проведя всю встречу на скамейке запасных. В своем обращении в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) он пообещал позднее «рассказать португальскому народу правду о причинах ухода из сборной, которой он всегда был предан». Согласно дисциплинарному регламенту FPF, за самовольный уход из расположения сборной футболист может быть отстранен от игр за национальную команду на срок от одного до шести месяцев и наказан штрафом на сумму от €500 до €1000.

В составе сборной Португалии Криштиану Роналду стал чемпионом Европы 2016 года. На его счету 146 мячей за национальную команду. На клубном уровне он выступает за саудовский «Ан-Наср». Ранее играл за португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», испанский «Реал» и итальянский «Ювентус». Нападающий является пятикратным обладателем «Золотого мяча».

Подробнее о конфликте — в материале «Ъ» «Неявочным порядком».

Арнольд Кабанов