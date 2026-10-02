Португальская федерация футбола хочет примирить Роналду с тренером сборной
Представители Федерации футбола Португалии (FPF) на следующей неделе встретятся с нападающим Криштиану Роналду. Об этом сообщает газета Marca.
Фото: Armando Franca / AP
В FPF хотят поспособствовать восстановлению отношений между футболистом и главным тренером сборной Жоржи Жезушем. Руководство федерации надеется, что 41-летний Роналду продолжит выступление за национальную команду.
30 сентября форвард покинул расположение сборной перед матчем Лиги наций с датчанами. Накануне он не вышел на поле в игре с норвежцами, проведя всю встречу на скамейке запасных. В своем обращении в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) он пообещал позднее «рассказать португальскому народу правду о причинах ухода из сборной, которой он всегда был предан». Согласно дисциплинарному регламенту FPF, за самовольный уход из расположения сборной футболист может быть отстранен от игр за национальную команду на срок от одного до шести месяцев и наказан штрафом на сумму от €500 до €1000.
В составе сборной Португалии Криштиану Роналду стал чемпионом Европы 2016 года. На его счету 146 мячей за национальную команду. На клубном уровне он выступает за саудовский «Ан-Наср». Ранее играл за португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», испанский «Реал» и итальянский «Ювентус». Нападающий является пятикратным обладателем «Золотого мяча».
Подробнее о конфликте — в материале «Ъ» «Неявочным порядком».
Конфликт Криштиану Роналду с Жоржи Жезушем возник вокруг спортивной роли нападающего: решение тренера оставить капитана на скамейке запасных во второй игре подряд стало непосредственным поводом для ухода игрока из расположения сборной. Поэтому предполагаемое примирение должно урегулировать не только личные отношения, но и вопрос о месте Роналду в составе.
Для федерации это имеет практическое значение: в июне 2025 года Роналду в 40 лет забил семь мячей в Лиге наций, вошел в число лучших бомбардиров турнира и помог Португалии его выиграть. Его возвращение способно сохранить для сборной результативного игрока, однако сам конфликт показывает, что прежний статус нападающего не гарантирует ему постоянного места в основе.