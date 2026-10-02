ХК «Автомобилист» всухую обыграл «Амур» и одержал третью победу подряд

Хоккейный клуб «Автомобилист» обыграл хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) в пользу хозяев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

В составе победителей отличились Александр Шаров (8), Даниэль Спронг (39) и Джесси Блэкер (54).

Матч был посвящен памяти ветерана уральского хоккея и тренера Андрея Мартемьянова. Перед игрой под своды «УГМК Арены» торжественно подняли его именной стяг.

Андрей Мартемьянов был главным тренером екатеринбургского «Автомобилиста» с 2018 по 2020 год. При нем клуб дважды выходил в плей-офф Кубка Гагарина, занял первое место в Восточной конференции КХЛ, выдал серию из 18 победных матчей подряд. Он умер 25 марта 2025 года.

После 11 матчей «Автомобилист» набрал 12 очков и занимает пятое место в Восточной конференции. «Амур» с девятью очками находится на восьмом месте.

Следующий матч команды также проведут в Екатеринбурге 4 октября.