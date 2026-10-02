Бастрыкин потребовал доклад по делу об убийстве полицейского в Подмосковье

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу об убийстве сотрудника полиции в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, 1 октября сотрудники МВД прибыли к частному дому в деревне Паново Наро-Фоминского округа, где, предположительно, проживал наркоторговец. Мужчина с помощью огнестрельног оружия ранил одного из полицейских. Тот вскоре умер.

Ответным огнем нападавший был убит. СКР возбудил дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконном хранении оружия.

«Смертельно ранивший полицейского — 31-летний гражданин РФ, зарегистрированный в Свердловской области»,— сказали ТАСС в правоохранительных органах. Там уточнили, что судимости у мужчины не было.