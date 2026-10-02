После убийства полицейского в Подмосковье возбудили дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело после убийства в Подмосковье сотрудника полиции. Капитан получил смертельное ранение при попытке задержания организатора предполагаемой нарколаборатории под Наро-Фоминском.

Уголовное дело расследуется по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (317 УК РФ) и незаконном хранении оружия (222 УК РФ).

По данным следствия, 1 октября сотрудники МВД прибыли к частному дому в деревне Паново Наро-Фоминского округа, где, согласно оперативной информации, проживал наркоторговец. Преступник применил огнестрельное оружие и ранил одного из полицейских, он вскоре умер. Ответным огнем нападавшего ликвидировали.