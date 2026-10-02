Полицейского убили при задержании организаторов нарколаборатории в Подмосковье

Сотрудник полиции погиб при задержании предполагаемых организаторов нарколаборатории в Подмосковье. Об этом сообщили в МВД. Убивший полицейского преступник нейтрализован.

В полиции сообщили, что сотрудники УМВД по Наро-Фоминскому округу получили данные о распространении наркотиков на территории города. При проведении проверки был установлен адрес предполагаемой нарколаборатории в деревне Паново. Когда к частному дому для проверки прибыли сотрудники полиции, дверь открыл мужчина и выстрелил в сторону полицейских.

Ранение получил 35-летний капитан Павел Шевяков, позже он умер от полученных ранений. В подмосковной полиции он служил с 2015 года. «Семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь», — пообещали в главке.