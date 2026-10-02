Муниципальные служащие возобновили дежурства на нижегородских АЗС

Сотрудники мэрии Нижнего Новгорода, районных администраций и муниципальных предприятий 2 октября возобновили дежурства на сетевых АЗС, сообщил мэр Юрий Шалабаев. Они помогают водителям ориентироваться в очереди, проверяют номера автомобилей для соблюдения правил заправки по четным и нечетным дням в зависимости от госномеров машин и консультируют нижегородцев, напомнил мэр.

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Как писал «Ъ-Приволжье», летом 2026 года в условиях дефицита топлива на нижегородских АЗС работали волонтерами 2 тыс. муниципальных служащих и работников бюджетных учреждений.

Ранее нижегородские власти не исключили введения моратория на вывоз топлива за пределы региона. За неделю бензин на АЗС подорожал на 0,3%.

Владимир Зубарев