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Нижегородские власти рассмотрят вопрос о запрете на вывоз топлива из региона

Оперативный штаб при правительстве Нижегородской области намерен на ближайшем заседании рассмотреть вопрос о запрете на вывоз топлива из региона для нужд потребительского рынка. Об этом сообщили в региональном правительстве вечером 28 сентября.

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Там отметили, что ситуация с поставками бензина остается крайне напряженной в связи с «внеплановыми ремонтами нефтеперерабатывающих заводов» и логистическими решениями, которые принимают вертикально интегрированные нефтяные компании.

Правительство также просит нижегородцев соблюдать систему чет-нечет для уменьшения очередей и по возможности пользоваться общественным транспортом.

Галина Шамберина