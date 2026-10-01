Рост цен на бензин в Нижегородской области замедлился

Средняя стоимость бензина в Нижегородской области за неделю увеличилась на 0,3% против 0,6% неделей ранее — до 76,48 руб. за литр. Об этом сообщил Росстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Цена бензина марки АИ-92 осталась на уровне 70,75 руб. за литр. АИ-95 и АИ-98 подорожали на 0,6% — до 79,91 руб. и 97,86 руб. соответственно. Литр дизеля по-прежнему стоит в среднем 78,67 руб.

При этом, по наблюдениям «Ъ-Приволжье», на некоторых АЗС стоимость бензина достигает 155 и 179 руб. за литр.

В правительстве Нижегородской области ранее отмечали, что ситуация с поставками бензина в регионе остается «крайне напряженной». Власти не исключили запрета на вывоз топлива, однако решение пока не принято.

Владимир Зубарев