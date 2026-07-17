Две тысячи муниципальных служащих стали волонтерами на АЗС в Нижнем Новгороде

Около 2 тыс. муниципальных служащих, а также работников бюджетных учреждений в сферах образования, спорта и подведомственных учреждений мэрии Нижнего Новгорода по строительству, благоустройству и социальной политике работали волонтерами на АЗС в течение девяти дней. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», волонтеров привлекли на АЗС, чтобы вместе с сотрудниками правоохранительных органов следить за порядком и информировать водителей. В регионе действуют ограничения продажи топлива по четным и нечетным датам в зависимости от госномеров машин.

Юрий Шалабаев отметил, что 15 июля смог заправиться на АЗС на Гребном канале за час в связи с разгрузкой бензовоза. Мэр насчитал очередь из 15–20 машин.

Владимир Зубарев