Экс-мэра орловского Болхова осудили за превышение полномочий на 11,6 млн

Болховский райсуд Орловской области признал экс-главу райцентра Владимира Авилова и его экс-заместителя Ирину Казакову виновными в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. п. «в», «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Им назначили наказание в виде исправительных работ сроком на два года с удержанием 10% заработка в доход государства и полутора лет с удержанием 0,5% заработка соответственно. Также Авилову запрещено занимать госдолжности в течение двух с половиной лет, Казаковой — в течение двух лет. Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.

В ведомстве отметили, что гособвинение считает назначенное наказание чрезмерно мягким, в связи с чем будет рассмотрен вопрос об обжаловании приговора в апелляционном порядке.

Расследованием занималось региональное управление Следственного комитета России (СКР). Как установил суд, в апреле 2023 года администрация Болхова для реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» заключила контракт на благоустройство парка «Болховкин луг» и прилегающей к нему территории с белгородским ООО «СБК-Групп» Сергея Бузуна. Авилов и Казакова, зная, что обязательства реализованы некачественно и не в полном объеме, подписали акты приемки, в которых значилась ложная информация об исполнении соглашения. В региональном СКР уточнили, что фигуранты выплатили подрядчику не менее 66 млн руб., в том числе 11,6 млн за неудовлетворительно выполненные работы — в эту сумму оценен причиненный ущерб.

Уголовное дело в отношении гендиректора подрядной организации — Сергея Бузуна — рассматривается в суде. Он обвиняется в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — десять лет лишения свободы).

Уголовное дело в отношении Владимира Авилова и Ирины Казаковой было возбуждено в июле 2024 года. В ноябре Авилов покинул пост мэра Болхова, а врио главы города стала его заместитель Наталья Толпыгина.

Кабира Гасанова