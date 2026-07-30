Суд заменил исправительные работы на колонию экс-мэру орловского Болхова Авилову

Орловский областной суд пересмотрел приговор бывшему мэру Болхова Владимиру Авилову, осужденному за превышение должностных полномочий. Наказание в виде исправительных работ было заменено на 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Экс-чиновник был арестован в зале суда. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Также пересмотрен приговор бывшей заместительнице Авилова Ирине Казаковой: суд назначил ей три года колонии общего режима вместо исправительных работ. Она также взята под стражу в зале суда.

В октябре прошлого года суд первой инстанции признал подсудимых виновными в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в», «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) и назначил Авилову два года исправительных работ с удержанием 10% заработка, а Казаковой — полтора года с удержанием 0,5% заработка. Гособвинение тогда посчитало наказание чрезмерно мягким.

В апреле 2023 года администрация Болхова заключила контракт на благоустройство парка «Болховкин луг» с белгородским ООО «СБК-Групп». Как установили в суде, Авилов и Казакова, зная, что обязательства выполнены некачественно и не в полном объеме, подписали акты приемки с ложной информацией. Ущерб от их действий составил 11,6 млн руб. Уголовное дело в отношении гендиректора подрядчика Сергея Бузуна, обвиняемого в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), рассматривается в суде.

Ульяна Ларионова