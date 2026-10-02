Прокуратура направила в суд уголовное дело журналистки-иноагента Жанны Немцовой

Прокуратура направила в суд для рассмотрения по существу уголовное дело против Жанны Немцовой — журналистки и дочери убитого политика Бориса Немцова (объявлена Минюстом иноагентом). Ведомство утвердило обвинительное заключение. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы в «Макс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий / Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий / Коммерсантъ

Журналистку обвиняют в организации деятельности нежелательной организации (ч. 3 ст. 284.1 УК). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет. Прежде Замоскворецкий суд Москвы вынес постановление о заочном аресте журналистки. Она была объявлена в международный розыск.

Фонд Boris Nemtsov Foundation for Freedom (Фонд Бориса Немцова «За свободу»), который Жанна Немцова (объявлена Минюстом иноагентом) основала в 2015 году, был внесен в реестр нежелательных в России организаций в апреле 2024 года.