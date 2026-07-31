Дочь Немцова Жанну заочно арестовали в Москве

Замоскворецкий районный суд города Москвы заочно арестовал дочь политика Бориса Немцова Жанну по делу об участии в нежелательной организации. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий / Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий / Коммерсантъ

Жанну Немцову арестовали на два месяца, срок начнет исчисляться с момента ее фактического задержания. Ее обвиняют по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ. Журналистке грозит лишение свободы от двух до шести лет.

Госпожа Немцова покинула Россию после июня 2015 года, когда был убит ее отец. С августа 2015 года по январь 2020 года она работала в русской редакции немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle (DW; признана СМИ-иноагентом и нежелательной организацией в РФ). Там она вела авторскую программу «Немцова. Интервью». Госпожа Немцова также основала Фонд Бориса Немцова «За свободу» (признан в России нежелательной организацией), который поддерживает независимые медиа и вручает ежегодную правозащитную премию.