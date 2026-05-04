Подрядчика оставили с МАСом

Арбитражный суд Московской области отказал ассоциации «Межрегиональный Альянс Строителей» в иске к АО «Хатман групп» и муниципальному заказчику из Астраханской области. Истец требовал признать недействительным контракт на строительство центра культуры за 210,4 млн руб. Суд решил, что ассоциация сама не следила за своим членом-подрядчиком, а теперь пытается переложить риски на заказчика.

Арбитражный суд Московской области отказал ассоциации «Межрегиональный Альянс Строителей» (МАС) в иске к АО «Хатман групп» и МКУ «Центр социально-культурного развития Наримановского района» (ЦСКР) Астраханской области. Истец требовал признать недействительным муниципальный контракт на строительство центра культуры в Нариманове.

Ранее региональный минкульт уже обращался в суд с требованием взыскать с администрации района 47,9 млн руб. за непостроенный объект. В феврале 2023 года минкульт региона подписал с администрацией Наримановского района два соглашения о субсидии из областного бюджета. Деньги выделили в рамках проекта «Культурная среда». На эти цели направили 62,4 млн руб. и земельный участок. В марте на ЕИС «Закупки» объявили аукцион на строительство центра с начальной ценой чуть более 210 млн руб. По техническому заданию, двухэтажное здание на ул. Астраханской, 11Б, должно было вместить зрительный зал на 248 мест, конференц-зал, зал прикладного искусства, студию звукозаписи, помещения для хора и вокала.

27 марта 2023 года по итогам электронного аукциона чиновники заключили контракт с АО «Хатман групп» на 210,4 млн руб. Заказчик перечислил подрядчику аванс 63,1 млн руб. Подрядчик обещал сдать центр к концу 2024 года, но не приступил к работам. ЦСКР в одностороннем порядке расторг контракт и подал отдельный иск о взыскании неосновательного обогащения. К моменту разбирательства контракт уже не действовал.

По условиям соглашений муниципалитет должен был разработать проектную документацию на объект и получить положительное заключение госэкспертизы. Срок исполнения работ истекал в марте 2023 года. Положительное заключение наримановские чиновники получили только 18 декабря 2023 года, но подрядчик так и не приступил к работам. В феврале 2024 года ЦСКР принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

АО «Хатман групп» зарегистрировали в Химках в мае 2023 года. С января 2024 года ее гендиректор — Геворг Басенцян, учредитель — Анна Хиле. Выручка за 2023 год — 52 млн руб., чистая прибыль — 2,1 млн руб. При этом дебиторская задолженность достигла 709 млн руб., кредиторская — 1 млрд руб. Сейчас фирма ликвидируется.

В октябре 2024 года минкульт и муниципалитет подписали дополнительное соглашение о расторжении договора. При этом администрация Наримановского района все равно должна была вернуть часть субсидии. Условия ее предоставления также предусматривали штраф за нарушение графика работ в размере 10% от годового объема средств. Сумма санкции составила 6,2 млн руб. В ноябре 2024 года администрация Наримановского района частично погасила задолженность, возвратив 20,8 млн руб. по банковской гарантии. Остаток долга вместе со штрафом составил 47,9 млн руб.

В конце октября 2024 года в отношении представителей АО «Хатман групп» завели уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным «Ъ — Черноземье», их подозревают в попытке хищения бюджетных средств при строительстве стрелкового полигона для гособоронзаказа. Как сообщило Белгородское УФСБ, представители компании получили аванс 215 млн руб. В конце 2023 года именно это АО заключило контракт на 450 млн руб. с юридическим институтом на возведение межкафедрального полигонного комплекса с заглубленным тиром, элементами убежища и полосой препятствий. Подозреваемых арестовали. В ходе оперативных мероприятий выявили причастность представителей АО к хищению еще 1,5 млрд руб. В Воронежской области также возбудили дело о мошенничестве при строительстве детской поликлиники. Ущерб превысил 30 млн руб. В ноябре 2023 года минздрав расторг контракт с тем же подрядчиком — АО «Хатман групп».

Министерство культуры направило в адрес администрации три требования о возврате средств, но муниципалитет не вернул деньги. После этого минкульт обратился в суд. В суде ответчики уверяли, что строительство сорвалось из-за действий подрядчика, однако доказательств тому не предоставили. Судья Аделя Аюпова постановила взыскать с администрации Наримановского района в пользу минкульта Астраханской области 47,9 млн руб. Администрация Наримановского района подала жалобу на это решение. Ее в конце мая рассмотрит 12-й арбитражный апелляционный суд. Сведения появились в картотеке арбитражных дел.

Региональное УФАС 19 августа 2025 года признало результаты аукциона и контракт с подрядчиком недействительными. В суде МАС настаивал на ничтожности сделки. Ассоциация заявила, что «Хатман групп» предоставил ложные сведения о своем строительном опыте и не имел нужного штата специалистов. Заказчик, по мнению истца, халатно проверил документы. Это, как считал МАС, нарушило публичные интересы и создало угрозу для средств компенсационного фонда ассоциации.

Третьи лица — прокуратура Астраханской области и компания «СПК-Строй» — поддержали иск. Они указали, что договор подряда от 2018 года, который подрядчик предоставил для участия в торгах, поддельный. Против руководителя «Хатман групп» возбудили уголовное дело, а антимонопольная служба обнаружила антиконкурентное соглашение.

В процессе разбирательства истец изменил свою процессуальную позицию. Изначально МАС требовал признать недействительными как сами торги, так и заключенный по их итогам контракт. Однако в ходе рассмотрения дела ассоциация отказалась от требования о признании недействительным аукциона, оставив в силе лишь иск о ничтожности муниципального контракта. Суд этот отказ принял.

В свою защиту ЦСКР пояснил, что подрядчик загрузил на электронную площадку полный пакет документов. Визуально они не вызывали сомнений. Закон не требует от заказчика криминалистической проверки или отдельных запросов в саморегулируемую организацию на этапе аукциона.

Судья установил: на момент закупки «Хатман групп» состоял в МАС как действующий член. Контроль за членами, их персоналом и соблюдением обязательств закон возлагает именно на саморегулируемую организацию. Заказчик обязан проверить только выписку из реестра и не проводит дополнительный кадровый контроль. Суд обратил внимание, что ассоциация долгое время продолжала держать «Хатман групп» в своих рядах, выдавала ему выписки из реестра, подтверждающие уровень ответственности, и не применяла к своему члену мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных Градостроительным кодексом. Иск был подан лишь тогда, когда для самой ассоциации возник риск субсидиарной ответственности за неисполнение контракта. Такое поведение суд расценил как попытку переложить собственные профессиональные риски на муниципального заказчика и уклониться от субсидиарной ответственности. Поведение МАС суд назвал недобросовестным.

Истец строил претензии на том, что подрядчика неправильно допустили к торгам, но сам отказался оспаривать эти торги. Суд напомнил: договор по итогам торгов можно признать недействительным только вместе с ними. Значит, сделка не ничтожна, а оспорима. Для таких требований закон дает один год. Контракт появился в открытом доступе в марте 2023 года. Ассоциация как контролер своих членов должна была узнать о нем сразу, но обратилась в суд только в 2025-м, пропустив срок. Суд счел это достаточным основанием для отказа.

Сами по себе материалы уголовных дел и решение антимонопольного органа, по мнению суда, не имеют преюдициального значения для данного дела и не могут служить безусловным основанием для удовлетворения иска, тем более что ассоциация не является субъектом, уполномоченным защищать публичные интересы в сфере конкуренции. Суд также отклонил ходатайства о фальсификации доказательств.

В итоге суд отказал МАС в иске полностью. Апелляционную жалобу никто из участников пока не подал.

Марина Окорокова