Деньги Министерства внутренних дел исчезли в тире

Как стало известно “Ъ”, в суд для рассмотрения по существу поступили материалы скандального уголовного дела о хищении более 200 млн руб. бюджетных средств у МВД России. Шесть подмосковных предпринимателей должны были провести реконструкцию, построить общежитие и тир в Белгородском юридическом институте МВД имени легендарного сыщика Ивана Путилина. Однако, получив многомиллионный аванс, строители устранились от исполнения условий договора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным источников “Ъ”, в Генпрокуратуре 3 ноября утвердили обвинение по уголовному делу подмосковных предпринимателей Ашота Закаряна, Дениса Явшева, Сергея Мелкумова, Минаса Торосяна, Валентина Зернова и Анны Хиле, направив его в Химкинский горсуд для рассмотрения по существу. Фигуранты обвиняются в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, в период с марта 2023 года по август 2024 года обвиняемые похитили более 215 млн руб. бюджетных средств. Эти деньги были получены в качестве аванса по государственным контрактам, заключенным между ФГКОУ ВО «Белгородский юридический институт МВД РФ им. И. Д. Путилина» и АО «Хатман групп».

Строительное АО «Хатман групп» было зарегистрировано в мае 2023 года в Химках с уставным капиталом в 10 тыс. руб. Единственным учредителем общества выступала госпожа Хиле, которая также является единственным учредителем ООО «Хатман групп» и ООО «Мегрес холдинг».

Соглашения на 450 млн руб. предусматривали реконструкцию здания юридического института с пристройкой общежития на 850 мест, а также строительство межкафедрального полигонного комплекса с заглубленным тиром.

Средняя специальная школа милиции, в которой готовили участковых инспекторов и оперуполномоченных угрозыска, была создана в Белгороде в марте 1985 года, когда была создана средняя специальная школа милиции, где готовили участковых инспекторов и оперуполномоченных уголовного розыска со средним юридическим образованием. Ее учащиеся в 1987–1990 годах были задействованы в охране «зоны отчуждения» вокруг Чернобыльской АЭС, а также в пресечении межнациональных конфликтов. В 1992 году учебное заведение стало высшей школой милиции, а с 1997 года — юридическим институтом. При этом вуз получил имя легендарного сыщика царских времен — уроженца города Новый Оскол Ивана Путилина. Он служил начальником сыскной полиции Санкт-Петербурга и являлся мастером оперативного внедрения и эксперимента. Сейчас на его примере обучается около 2,8 тыс. студентов. Служить им предстоит оперуполномоченными угрозыска, подразделений по борьбе с экономическими преступлениями, участковыми, следователями и дознавателями.

Между тем, говорится в материалах дела, получив первую часть денег, предприниматели уклонились от исполнения обязательств, а впоследствии и от контактов с заказчиком. Последний разорвал со строителями соглашение, а белгородское областное управление ФСБ совместно с МВД начало проверку обстоятельств происшедшего. В итоге было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, расследованием которого занялись следователи Следственного департамента МВД, а фигурантов дела взяли с санкции суда под стражу. В ходе следствия, как подчеркивают источники “Ъ”, судами был наложен арест на имущество обвиняемых и их родственников на сумму более 60 млн руб., которые в случае признания подсудимых виновными могут быть обращены на выплату возможных штрафов и погашение ущерба в рамках заявленных гражданских исков.

Стоит отметить, что, как сообщал “Ъ”, сотрудники АО «Хатман групп» обвинялись в еще одном похожем обмане госструктур в Воронежской области. Там после прокурорской проверки было начато расследование по факту хищения бюджетных средств при строительстве детской поликлиники. Оно финансировалось из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В связи с недобросовестностью подрядчика АО «Хатман групп» Минздрав принял решение об одностороннем расторжении контракта в ноябре 2023 года. Ущерб по делу, как заявлялось, превышал 30 млн руб.

Сергей Сергеев