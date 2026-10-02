В Оренбурге простились с убитой в Абхазии российской туристкой

В оренбургской мечети «Сулеймания» 2 октября состоялась церемония прощания с Аминой Бикбовой, убитой во время поездки в Абхазию. Об этом «Ъ-Волга» сообщили в мечети. Подробности о церемонии собеседник издания не привел. Он уточнил, что после завершения прощания семья направилась в деревню.

В конце сентября МВД Абхазии объявило о розыске россиянки 2000 года рождения, которая за три дня до этого перестала выходить на связь с родственниками. Подруга пропавшей сообщила силовикам, что отдыхала вместе с ней в Гаграх, но в конце отпуска Амина познакомилась с местным жителем и заявила о решении задержаться в стране. 27 сентября в Абхазии нашли тело пропавшей. По подозрению в убийстве был задержан Эдгар Абухба, который ранее был судим за грабеж и изнасилование туристки из РФ.