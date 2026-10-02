В Оренбурге проводили в последний путь убитую в Абхазии Амину Бикбову

В оренбургской мечети «Сулеймания» состоялось прощание с Аминой Бикбовой, которую убили в Гагрском районе Абхазии в конце сентября. Об этом «Ъ-Волга» сообщили в мечети. Собеседник отказался комментировать подробности прощания, но пояснил, что после церемонии семья направилась в деревню.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

В воскресенье, 27 сентября, правоохранители Абхазии сообщили о найденном теле 26-летней россиянки. Собеседник «Ъ-Волга» в Гагрском отделе милиции рассказал, что преступник, вероятно, хотел изнасиловать жертву в комнате, которую она арендовала, но после оказанного сопротивления задушил жертву.

В убийстве Амины Бикбовой из Оренбурга признался Эдгар Абухба, который ранее уже был судим за грабеж и изнасилование туристки из РФ. В 2020 году суд приговорил его к 9 годам заключения в колонии общего режима, однако на свободу Эдгар Абухба вышел уже через 4,5 года.

Подробности — в материале «Ъ-Волга» «Что за УДО-то».

Яна Вежлева