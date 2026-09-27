В Абхазии пропала туристка из России

В Абхазии начались поиски российской туристки, которая отдыхала в Гаграх, но в какой-то момент перестала выходить на связь с родственниками. По данным Telegram-каналов, незадолго до исчезновения девушка познакомилась с мужчиной из числа местных жителей.

В МВД Абхазии сообщили, что в УВД по Гагрскому району обратились родственники Амины Бикбовой 2000 года рождения из Оренбургской области. Девушка была на курорте с подругой, 24 сентября туристки собирались возвращаться в Россию. Однако Амина решила задержаться еще на несколько дней и продлила аренду жилья. «По настоящее время девушка не пребывает по месту временного проживания, ее телефон отключен», — отметили в ведомстве.

Baza пишет, что незадолго до конца отпуска Амина якобы познакомилась с местным жителем, торговцем фруктами, с которым продолжила общение в переписке, а позднее согласилась на личную встречу. По информации канала, после пропажи Амины мужчину задержали и допросили: «Сначала он утверждал, что они просто выпили кофе и расстались. Позже мужчина заявил, что за россиянкой приехал автомобиль и увез ее». После допроса его отпустили, пишет Baza.