Замглавы района задержан в Воронежской области по подозрению во взятке

Силовики задержали заместителя главы администрации «одного из муниципальных районов Воронежской области» по подозрению в получении взятки на автозаправочной станции в Лисках, сообщили в региональном СУ СК и областном ГУ МВД в четверг, 29 января. По информации «Ъ-Черноземье», речь идет о замглавы Лискинского района, руководителе отдела программ и развития сельских территорий Дмитрии Афанасенко. Согласно предварительным данным, он незаконно получил 200 тыс. руб.

Задержание провели вчера, 28 января. По версии следствия, деньги заместителю главы администрации передал местный житель за «способствование в принятии решения о выдаче ему необходимых ветеринарных сопроводительных документов». Противоправную деятельность пресекли сотрудники СК и МВД.

Следствие обратилось в суд с ходатайством о заключении задержанного под стражу. Дмитрию Афанасенко инкриминируют получение взятки в крупном размере с вымогательством (п. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Статья предусматривает до 12 лет лишения свободы.

В правительстве Воронежской области подчеркнули, что администрация Лискинского района заинтересована в объективном разбирательстве и будет содействовать работе правоохранительных органов.

В начале недели Ленинский райсуд Курска признал 52-летнего бывшего председателя регионального комитета ветеринарии Олега Кошманова виновным в получении взяток (ч. 2 и ч. 5 ст. 290 УК РФ) и назначил ему 8 лет колонии строгого режима со штрафом в 2,8 млн руб. Как сообщал «Ъ-Черноземье», вчера стало известно, что осужденный условно освобожден от назначенного наказания в связи с заключением контракта о прохождении службы в вооруженных силах РФ.

Денис Данилов