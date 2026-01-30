Замглавы Лискинского района Воронежской области отправили в СИЗО на два месяца

Лискинский райсуд Воронежской области удовлетворил ходатайство следователя и отправил в СИЗО замглавы муниципалитета Дмитрия Афанасенко, обвиняемого в получении взятки в крупном размере с вымогательством (п. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). Об этом сообщили в региональном СКР.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В пресс-службе райсуда уточнили, что мера пресечения будет действовать два месяца. Там добавили, что обвиняемый и его защитник настаивали на избрании домашнего ареста.

По версии следствия, 28 января фигурант, находясь на заправке в Лисках, получил от местного жителя 200 тыс. руб. Деньги предназначались за помощь в принятии решения о выдаче ветеринарных сопроводительных документов.

О задержании замглавы Лискинского района стало известно накануне. Уточнялось, что противоправную деятельность пресекли сотрудники СКР и МВД.

Алина Морозова