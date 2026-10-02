Новак рассказал о приоритете поставок топлива некоторым регионам

Власти ставят в приоритет обеспечение топливом электростанций и регионов, заключивших соглашения с частными автозаправками, заявил вице-премьер Александр Новак. Он рассказал об этом на правительственном часе в Совете федерации.

«Мы расширяем приоритетные направления нефтепродуктов на такие направления, как объекты энергетики для прохождения осенне-зимнего периода, а также на регионы, которые заключили соглашения с независимыми автозаправочными станциями»,— уточнил вице-премьер (цитата по «РИА Новости»).

В апреле правительство утвердило список из 12 крупнейших нефтекомпаний, с которыми ФАС и Минэнерго должны были заключить соглашения о стабилизации и развитии внутреннего рынка нефтепродуктов. В список вошли в том числе «Газпром», ЛУКОЙЛ, «Роснефть» и «Татнефть». ФАС также направила в регионы письмо о возможности стабилизации цен на топливо между субъектами РФ и частными сетями АЗС.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Дефицит закрывает границы».