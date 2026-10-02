Прокуратура потребовала изменить основание увольнения бывшего мэра Липецка

В антикоррупционном иске к бывшему мэру Липецка Роману Ченцову прокуратура требует изменить основание его увольнения. Как рассказали «Ъ» в объединенной пресс-службе судебной системы региона, надзор добивается смены формулировки «по собственному желанию» на формулировку «в связи с утратой доверия».

О подаче иска об обращении в доход государства имущества Романа Ченцова и членов его семьи стало известно накануне. Его рассмотрит Советский райсуд Липецка. Предварительное заседание назначено на 20 октября. Суть искового заявления пока не раскрывается. Господин Ченцов не смог прокомментировать иск в разговоре с «Ъ», сославшись на занятость.

Роман Ченцов возглавил Липецк в июне 2024 года. До этого он руководил Лебедянским районом Липецкой области. Пост чиновник покинул в феврале этого года. Решение об уходе господин Ченцов объяснил семейными обстоятельствами. После него мэром Липецка стал Михаил Щербаков.

Сергей Толмачев, Воронеж