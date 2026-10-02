Прокуратура потребовала изменить основание увольнения бывшего мэра Липецка
В антикоррупционном иске к бывшему мэру Липецка Роману Ченцову прокуратура требует изменить основание его увольнения. Как рассказали «Ъ» в объединенной пресс-службе судебной системы региона, надзор добивается смены формулировки «по собственному желанию» на формулировку «в связи с утратой доверия».
О подаче иска об обращении в доход государства имущества Романа Ченцова и членов его семьи стало известно накануне. Его рассмотрит Советский райсуд Липецка. Предварительное заседание назначено на 20 октября. Суть искового заявления пока не раскрывается. Господин Ченцов не смог прокомментировать иск в разговоре с «Ъ», сославшись на занятость.
Роман Ченцов возглавил Липецк в июне 2024 года. До этого он руководил Лебедянским районом Липецкой области. Пост чиновник покинул в феврале этого года. Решение об уходе господин Ченцов объяснил семейными обстоятельствами. После него мэром Липецка стал Михаил Щербаков.
Замена формулировки увольнения меняет не только запись о способе ухода чиновника. В деле бывшего главы администрации Мокшана суд по требованию прокуратуры заменил увольнение по собственному желанию на увольнение в связи с утратой доверия; в другом случае судебный акт о прекращении полномочий главы округа стал основанием для включения его в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия. Для Романа Ченцова это связывает спор об основании ухода с возможным внесением в такой реестр по итогам судебного решения.
Поэтому требование изменить формулировку рассматривается в рамках антикоррупционного иска, а не как отдельный спор о кадровой записи. Судебное установление основания «утрата доверия» может придать делу об обращении имущества в доход государства дополнительное правовое последствие для бывшего чиновника.