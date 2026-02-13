Мэр Липецка подал в отставку

Глава администрации Липецка Роман Ченцов в Telegram-канале сообщил, что сложит полномочия. Чиновник, занимающий пост с июня 2024 года, назвал решение об отставке непростым.

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области, Коммерсантъ Роман Ченцов

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области, Коммерсантъ

Господин Ченцов объяснил, что покидает должность главы города по семейным обстоятельствам: «Мне важно быть рядом с близкими, уделить им максимум внимания и личного участия». Он поблагодарил региональную власть, коллег по администрации, депутатов, общественников и предпринимателей за совместную работу, инициативы и помощь. Также господин Ченцов отметил, что поддержка жителей Липецка давала силы его команде двигаться вперед. Заявление о его отставке будет рассмотрено на ближайшей сессии горсовета Липецка.

Роман Ченцов возглавил Липецк 20 июня 2024 года. До этого он два года возглавлял Лебедянский район, в этот период он окончил программу муниципального кадрового резерва РАНХиГС («Школа мэров»). Предшественник господина Ченцова Евгения Уваркина, которая руководила Липецком с весны 2019 года, после отставки стала сначала заместителем местного губернатора, а после — сенатором от региона.

Сергей Толмачев, Воронеж; Полина Гречушкина