Прокуратура подала антикоррупционный иск к бывшему мэру Липецка

В Советский райсуд Липецка подан антикоррупционный иск регионального прокурора об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества бывшего мэра Романа Ченцова и членов его семьи. Согласно картотеке дел, предварительное заседание назначено на 20 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Ченцов

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области / Коммерсантъ Роман Ченцов

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области / Коммерсантъ

Суть исковых требований не раскрывается. Ответчиками по иску выступают сам Роман Ченцов, а также Евгения и Людмила Ченцовы, Иван Мочалов и липецкий горсовет. В пресс-службе прокуратуры Липецкой области предложили «Ъ» направить официальный запрос для получения информации об иске. Роман Ченцов отказался говорить с «Ъ», сославшись на занятость.

Роман Ченцов занимал пост мэра Липецка с июня 2024 года по февраль 2026-го. До этого он два года возглавлял Лебедянский район. В этот период он окончил программу муниципального кадрового резерва РАНХиГС («Школа мэров»). Внезапную отставку с поста мэра господин Ченцов объяснял семейными обстоятельствами. СМИ сообщали, что реальной причиной могла стать антикоррупционная проверка прокуратуры. В ведомстве «Ъ» в начале года говорили, что глава города покинул пост именно по собственному желанию.

Сергей Толмачев, Воронеж