Новак рассказал о работе властей по защите НПЗ от атак беспилотников
Новак рассказал о снижении ущерба НПЗ от атак БПЛА и создании пассивной защиты
Власти и нефтекомпании провели большую работу по усилению защиты нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, в последнее время ущерб от налетов БПЛА на заводы «значительно ниже».
Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ
Как рассказал господин Новак, компании научились быстрее вводить НПЗ в строй после атак. «Создана пассивная защита, отвечающая моделям угроз. Усилена активная защита средствами противовоздушной обороны»,— уточнил он на пленарном заседании Совета федерации (цитата по «РИА Новости»).
При этом вице-премьер признал, что ситуация «остается достаточно напряженной». Он сообщил, что за сегодняшнюю ночь в России были атакованы четыре завода, но атаки «фактически отбили». О каких заводах речь, он не уточнил. «Технологическое оборудование не пострадало. На одном только заводе сейчас идет оценка, какой там есть ущерб»,— добавил Александр Новак.
Господин Новак говорил, что в России постоянно работают над защитой НПЗ. Среди мер правительства по стабилизации топливного рынка — запрет экспорта бензина, дизельного топлива и авиакеросина, разрешение на оборот и продажу на АЗС топлива К2, К3 и К4, а также увеличение импорта топлива. Бизнес предложил выстроить единую систему защиты критической инфраструктуры от БПЛА.
Подробности — в материале «Ъ» «У семи нянек дрон без присмотра».
Защита нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) строится на сочетании разных средств противодействия. В Нижегородской области в 2024 году нефтегазовые предприятия закупали стационарные и мобильные комплексы для защиты от беспилотников, а часть ограничивалась антидроновыми ружьями. Ожидалось, что новые контракты на защиту объектов, в том числе в нефтепереработке, должны были привести к уменьшению ущерба при сохранении прежнего уровня атак.
Скорость возвращения заводов к работе зависит от организации ремонтов. В августе 2026 года графики планового ремонта НПЗ корректировали, чтобы снизить риск дефицита топлива, что позволило ряду заводов возобновить работу в прежнем режиме и начать отгружать дополнительные партии горючего. При этом восстановление поврежденной инфраструктуры остается технологически длительным процессом: в сентябре 2026 года ожидалось, что последствия кризиса будут отражаться на рынке до конца десятилетия.