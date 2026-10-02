Новак рассказал о работе властей по защите НПЗ от атак беспилотников

Власти и нефтекомпании провели большую работу по усилению защиты нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, в последнее время ущерб от налетов БПЛА на заводы «значительно ниже».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Как рассказал господин Новак, компании научились быстрее вводить НПЗ в строй после атак. «Создана пассивная защита, отвечающая моделям угроз. Усилена активная защита средствами противовоздушной обороны»,— уточнил он на пленарном заседании Совета федерации (цитата по «РИА Новости»).

При этом вице-премьер признал, что ситуация «остается достаточно напряженной». Он сообщил, что за сегодняшнюю ночь в России были атакованы четыре завода, но атаки «фактически отбили». О каких заводах речь, он не уточнил. «Технологическое оборудование не пострадало. На одном только заводе сейчас идет оценка, какой там есть ущерб»,— добавил Александр Новак.

Господин Новак говорил, что в России постоянно работают над защитой НПЗ. Среди мер правительства по стабилизации топливного рынка — запрет экспорта бензина, дизельного топлива и авиакеросина, разрешение на оборот и продажу на АЗС топлива К2, К3 и К4, а также увеличение импорта топлива. Бизнес предложил выстроить единую систему защиты критической инфраструктуры от БПЛА.

Подробности — в материале «Ъ» «У семи нянек дрон без присмотра».