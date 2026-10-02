Новак призвал направлять долгосрочные сбережения в инвестиции

Долгосрочные сбережения нужно направлять в инвестиции для дальнейшего масштабирования производств и технологий, считает вице-премьер Александр Новак. Он заявил об этом на правительственном часе в Совете федерации.

Господин Новак напомнил, что для технологического бизнеса введена компенсация затрат на размещение акций. Также в первом чтении принят законопроект об инвестиционном товариществе. Это новая форма договоров, которая позволит увеличить приток прямых и венчурных инвестиций, уточнил чиновник.

«Для дальнейшего масштабирования производств и технологий необходимо расширять источники капитала. Задача – направлять долгосрочные сбережения в инвестиции и снижать зависимость предприятий от дорогого банковского кредита»,— уточнил Александр Новак (цитата по «РИА Новости»).

По данным Центробанка, с 2023 года по 1 июля 2026 года показатель долгосрочных сбережений в общем объеме сбережений населения вырос с 33,9% до 38,5%. Также вдвое выросло количество физлиц на брокерском обслуживании, до 58,8 млн человек. С 2024 года в стране запущена программа долгосрочных сбережений: накопления инвестируются в выбранный участником НПФ и страхуются государством на 2,8 млн руб. Взнос государства зачисляется на счет в следующем году после уплаты личных взносов. Господдержка программы превысила 200 млрд руб.