ЦБ заявил о двукратном росте вложений россиян в страховые, пенсионные и инвестуслуги

Вложения россиян в инвестиционные, страховые и пенсионные услуги с начала 2023 года выросли почти в 2,2 раза — до 41,9 трлн руб. Об этом говорится в проекте основных направлений развития финансового рынка России, который опубликовал Центробанк.

Объем денег на вкладах и счетах в банках (без эскроу) увеличился на 83,1% с начала 2023 года по 1 июля 2026 года и составил 67,1 трлн руб. В результате показатель долгосрочных сбережений в общем объеме сбережений населения вырос с 33,9% до 38,5% за тот же период. Также выросло число людей, занимающихся инвестициями: количество физлиц на брокерском обслуживании увеличилось вдвое — до 58,8 млн человек.

При этом в ЦБ отмечают сокращение доли долгосрочных вкладов (на срок больше года) в общем объеме средств россиян с 21,6% на начало 2023 года до 12,6% на начало июля 2026 года. Динамику связывают с тем, что банки предлагали клиентам более привлекательные ставки на короткие сроки, ожидая смягчения денежно-кредитных условий.