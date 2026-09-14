ЦБ заявил о двукратном росте вложений россиян в страховые, пенсионные и инвестуслуги
Вложения россиян в инвестиционные, страховые и пенсионные услуги с начала 2023 года выросли почти в 2,2 раза — до 41,9 трлн руб. Об этом говорится в проекте основных направлений развития финансового рынка России, который опубликовал Центробанк.
Объем денег на вкладах и счетах в банках (без эскроу) увеличился на 83,1% с начала 2023 года по 1 июля 2026 года и составил 67,1 трлн руб. В результате показатель долгосрочных сбережений в общем объеме сбережений населения вырос с 33,9% до 38,5% за тот же период. Также выросло число людей, занимающихся инвестициями: количество физлиц на брокерском обслуживании увеличилось вдвое — до 58,8 млн человек.
При этом в ЦБ отмечают сокращение доли долгосрочных вкладов (на срок больше года) в общем объеме средств россиян с 21,6% на начало 2023 года до 12,6% на начало июля 2026 года. Динамику связывают с тем, что банки предлагали клиентам более привлекательные ставки на короткие сроки, ожидая смягчения денежно-кредитных условий.
Один из механизмов роста долгосрочных вложений — программа долгосрочных сбережений, в которой объединяются добровольные взносы граждан и ранее сформированные пенсионные накопления. Договор с НПФ заключается на 15 лет, поэтому такие средства имеют более длинный горизонт, чем обычные краткосрочные банковские размещения.
Привлекательность программы поддерживают государственное софинансирование до 36 тыс. руб. в год в течение десяти лет и налоговый вычет со взносов до 400 тыс. руб. в год. При этом льготы относятся к собственным взносам: для переведенных пенсионных накоплений они не предусмотрены, хотя выплаты можно начать раньше — с 55 лет для женщин и с 60 лет для мужчин либо по истечении 15 лет участия.
К 30 июня 2025 года в программе участвовали более 5,4 млн человек, а объем привлеченных средств превысил 414 млрд руб.; за год он вырос почти в 13 раз. В 2025 году в финансовые инструменты — акции, облигации, программу долгосрочных сбережений и пенсионные накопления — россияне направили 4,1 трлн руб., что составило почти половину прироста их банковских депозитов за тот год.