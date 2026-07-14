Господдержка программы долгосрочных сбережений достигла 217,7 млрд рублей

Объем государственного софинансирования личных взносов граждан по программе долгосрочных сбережений с момента запуска достиг 217,7 млрд руб. Как сообщили в Минфине, из этой суммы 165,9 млрд руб. были начислены в 2026 году в пользу 7,8 млн вкладчиков.

Высокий интерес к ПДС в ведомстве объяснили эффективными механизмами господдержки и финансовыми преимуществами для участников. «Все больше россиян рассматривают ПДС как удобный и надежный инструмент. За первое полугодие 2026 года заключено порядка 3 млн договоров, а с момента запуска — более 13 млн», — сообщил замминистра финансов Иван Чебесков.

Программа долгосрочных сбережений действует с 1 января 2024 года. Накопления инвестируются в выбранный участником НПФ и страхуются государством на 2,8 млн руб. Взнос государства зачисляется на счет в следующем году после уплаты личных взносов. Каждый участник может получить до 360 тыс. руб. за десять лет — по 36 тыс. руб. ежегодно.