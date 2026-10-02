Блогеру Поднебесному дали три года колонии по делу о педофилии

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга признал блогера Алексея Поднебесного виновным в интимной связи и развратных действиях с несовершеннолетней. Его приговорили к трем годам колонии общего режима, сообщает корреспондент «Ъ Северо-Запад». По обвинению в развратных действиях подсудимого освободили от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Эпизоды в деле датируются августом 2024 года. Как установил суд, 2 и 3 августа блогер совершал развратные действия в отношении девушки, не достигшей шестнадцатилетнего возраста. Кроме того, он дважды вступал с ней в половой контакт. В пресс-службе отметили, что своими действиями фигурант нарушил «нормальное половое, психическое и нравственное развитие» потерпевшей.

Алексей Поднебесный не признал вину. Он признал факт отношений с девушкой, но, по его словам, подросток обманула его касательно своего возраста. Гособвинение в ходе прений запрашивало для блогера семь лет лишения свободы.

Алексей Поднебесный — нижегородский общественный активист, блогер и один из представителей движения инцелов. Последними называют, как правило, мужчин, считающих себя неспособными найти романтического или сексуального партнера.

Подробнее — в материале «Ъ» «Воздержание на семь лет».

Никита Черненко