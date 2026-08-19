С «РКС-Тамбов» взыщут ущерб за массовую гибель рыбы из-за загрязнения ручья

Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил иск прокуратуры региона о взыскании с ООО «РКС-Тамбов» (входит в холдинг АО «Российские коммунальные системы»; концессионер систем водоснабжения и водоотведения облцентра) 5,8 млн руб. ущерба из-за загрязнения ручья Пяшкиль и пруда Гудня в селе Донское пригородного Тамбовского округа. Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Галахов / Коммерсантъ Фото: Илья Галахов / Коммерсантъ

Прокурорская проверка показала, что в марте 2025 года стоки из канализационной насосной станции, которую эксплуатирует «РКС-Тамбов», загрязнили указанные водоемы. Это повлекло за собой массовую гибель рыбы. «Источником загрязнения мог являться сброс неочищенных сточных вод в районе КНС в северной части улицы Советской Тамбова в дренажный канал, по которому они по рельефу местности попадали в ручей Пяшкиль»,— рассказывали в министерстве экологии и природных ресурсов региона прошлым летом.

По материалам проверки надзора УМВД по Тамбовской области возбудило и расследует уголовное дело о загрязнении вод (ч. 1 ст. 250 УК РФ, до трех месяцев ареста).

В июне тамбовский арбитраж удовлетворил еще один иск областной прокуратуры и взыскал с «РКС-Тамбов» 46,5 млн руб. ущерба, причиненного реке Паника.

Алина Морозова