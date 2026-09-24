«РКС-Тамбов» не удалось отменить взыскание 47 млн за ущерб реке Паника

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

19-й арбитражный апелляционный суд отказался удовлетворять жалобу ООО «РКС-Тамбов» (входит в холдинг АО «Российские коммунальные системы»; концессионер систем водоснабжения и водоотведения Тамбова) на решение первой инстанции по делу об ущербе реке Паника. Таким образом, апелляция утвердила взыскание с компании 46,5 млн руб. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел. Резолютивная и мотивировочная части решения еще не опубликованы.

Прокуратура инициировала разбирательство в ноябре 2025 года. Поводом для обращения в суд послужили результаты проверки от весны 2025 года. Она показала,что из колодца в зоне ответственности компании на почву в районе улицы Островитянова в Тамбове были сброшены стоки. Это привело к загрязнению Паники.

Арбитражный суд Тамбовской области поддержал требования надзора в июне 2026 года. Апелляционная жалоба ответчика поступила в июле.

В конце августа тамбовский арбитраж удовлетворил иск прокуратуры региона о взыскании с «РКС-Тамбов» 5,8 млн руб. ущерба из-за загрязнения ручья Пяшкиль и пруда Гудня. Установлено, что действия компании привели к массовой гибели рыбы. По данным картотеки арбитражных дел, на этой неделе ответчик обжаловал это решение.

Алина Морозова