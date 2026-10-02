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СКР: США использовали деньги бизнесмена Малофеева для финансирования ВСУ

СКР: США использовали деньги главы «Царьграда» Малофеева для финансирования ВСУ

СКР возбудил уголовное дело о присвоении денежных средств главы канала «Царьград» Константина Малофеева. В США по решению властей были арестованы активы господина Малофеева. Их использовали для финансирования ВСУ, следует из пресс-релиза СКР.

Дело возбудили по заявлению самого предпринимателя. Арест его средств в кредитных учреждениях США российская сторона называет незаконным. «Присвоенные средства в дальнейшем были использованы для финансирования ВСУ»,— заявили в СКР. О какой сумме идет речь, не уточняется.

Константин Малофеев находится под санкциями США с 2014 года. В 2023 году суд Южного округа Нью-Йорка разрешил Минфину США изъять $5,4 млн, которые связывали с господином Малофеевым. По версии прокуратуры, россиянин пытался перевести их своему партнеру в нарушение санкций США в 2015 году. Сам бизнесмен утверждал, что у него нет активов на Западе с 2014 года. Минюст США говорил, что санкционировал передачу конфискованных активов Украине. МИД РФ назвал это «неприкрытым грабежом по политическим мотивам». Кремль пригрозил США судом.

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